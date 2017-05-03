ФБР обвинило Россию во вмешательстве в политические процессы других стран

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах, заявил директор ФБР Джеймс Коми.

Он утвердительно ответил на вопрос сенатора на слушаниях о том, продолжает ли Россия вмешиваться в политические процессы в США и других странах. По его мнению, это "самая большая угроза".

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.