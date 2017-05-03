Директор ФБР обвинил российские спецслужбы во взломе Yahoo

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми утверждает, что взлом почтовых серверов Yahoo осуществлялся совместно спецслужбами России и хакерами.

"У их (России — ред.) правительственных организаций есть связь с преступниками, хотя всегда сложно определить, кто это в точности. Взлом Yahoo — это пример того, как одни из лучших криминальных деятелей и разведывательные службы работают вместе", — заявил Коми, выступая в сенате конгресса США. Он не предоставил каких-либо доказательств своих слов.

Два крупных взлома аккаунтов Yahoo, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что цена сделки по продаже компании Yahoo американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, понизилась на 350 миллионов долларов.

В США выдвинуты обвинения против сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Докучаева и его предполагаемого коллеги Егора Сущина, а также хакеров Алексея Белана и Карима Баратова, последний — гражданин Казахстана. Минюст США считает, что Докучаев и Сущин обеспечивали защиту, руководили и оплачивали сбор информации хакерами с помощью засекреченных программ в США и за их пределами.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.