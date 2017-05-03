Симоньян: жду, когда НАТО обвинит RT во взломе выборов в Лимпопо

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала заявление директора Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Яниса Сартса, который обвинил Россию в "пропаганде" с целью "ослабить единство Европы".

Янис Сартс в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что главной мишенью "пропагандистской кампании" стала канцлер Германии Ангела Меркель. По его словам, "это связано с тем, что Германия является ведущей державой в Европе" и "в этой роли Германия обеспечивает дальнейшее существование Европы в сегодняшнем виде". "Пропаганду" Сартс усматривает в российских СМИ RT и Sputnik, "активность" которых в отношении Берлина, по его словам, должна усилиться в преддверии выборов в бундестаг. Он отметил, что "есть также и сеть агентов, управляемых организаций", однако не привел конкретных примеров.

"Жду, когда НАТО обвинит нас во взломе выборов в Лимпопо. И ведь обвинит!" — прокомментировала Симоньян заявление Сартса.