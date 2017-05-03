Москва приветствует готовность властей в Триполи и Тобруке к диалогу

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва приветствует проявленную сторонами в Ливии готовность к диалогу и со своей стороны намерена продолжать усилия, направленные на достижение национального согласия в стране, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что глава правящего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар договорились о создании единой армии и формировании президентского совета. Встреча между лидерами соперничающих сторон прошла во вторник в столице ОАЭ Абу-Даби. По данным источников СМИ, Саррадж и Хафтар договорились по большинству спорных пунктов и намерены создать в Ливии государственный президентский совет, в который войдет глава парламента, командующий армией и члены кабинета правительства согласия, сформированного по итогам соглашений в марокканском городе Схират. Также лидеры договорились распустить вооруженные группировки и бороться с терроризмом. Президентские и парламентские выборы в Ливии, согласно договоренностям сторон, должны пройти через шесть месяцев после вступления этих соглашений в силу.

"В Москве приветствуют проявленную властями в Триполи и военно-политическим руководством в Тобруке готовность к конструктивному диалогу для поиска взаимоприемлемых решений по ключевым вопросам внутриливийской повестки дня, призванных вывести страну из затянувшегося политического кризиса. Надеемся, что достигнутые в Абу-Даби договоренности станут поворотным пунктом в процессе политического урегулирования в Ливии", — говорится в сообщении МИД.

Со своей стороны в министерстве отметили, что в контактах с ливийскими сторонами продолжат усилия, направленные на достижение национального согласия, обеспечение условий для устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и независимого государства.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. Согласно соглашению, в Ливии было создано правительство национального единства и президентский совет во главе с Фаезом Сарраджем.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.