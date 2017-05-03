На Украине расследуют кражу памятника Марку Бернесу

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Полиция Черниговской области Украины возбудила уголовное дело в связи с кражей памятника советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу в городе Нежин, сообщила в среду пресс-служба областного управления полиции.

Было — стало.

Славный городок Нежин Черниговской области. pic.twitter.com/mu4tqqHM3T — Sеrg Balu (@1967_balu) 3 мая 2017 г.

​Ранее депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Андрей Лозовой заявил, что неизвестные похитили памятник Бернесу в Нежине.

"Нежинская полиция разыскивает злоумышленников, которые похитили памятник Марку Бернесу… По факту похищения монумента полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража"). Начато досудебное расследование", — говорится в сообщении полиции.

Как отметили в пресс-службе, полиция проверяет пункты приема металлолома, а также людей, у которых ранее были проблемы с законом на почве имущественных преступлений.