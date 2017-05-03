На Украине мальчика раздавило плитой от снесенного памятника Ленину

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Плита снесенного ранее памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика в селе Городец Ровенской области Украины.

Как рассказали в полиции, несчастный случай произошел, когда местные жители проводили хозяйственные работы вокруг пьедестала. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который, в том числе, запрещает советскую символику. Документ предполагает переименование городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР. В списке, который опубликовал Институт национальной памяти, значатся 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. По словам директора института Владимира Вятровича, в рамках "декоммунизации" на Украине были демонтированы 1,3 тысячи памятников Ленину.