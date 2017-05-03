Директор ФБР отрицает предвзятость в расследованиях против Трампа и Клинтон

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми отрицает предвзятость в расследованиях против Дональда Трамп и Хиллари Клинтон.

"Я полагаю, что мы постоянно подходили к обоим расследованиям по одним и тем же принципам", — сказал Коми на слушаниях в сенате в ответ на критику сенаторов-демократов.

ФБР расследует предполагаемые связи предвыборного штаба Трампа с Россией, которые опровергли и в Кремле, и в Белом доме. Также ФБР вело расследование в отношении Клинтон из-за использования ей в бытность госсекретарем частного почтового сервера.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон ранее заявила, что "русский Wikileaks" и директор ФБР Джеймс Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах в 2016 году. Клинтон выразила уверенность, что если бы выборы состоялись 27 октября 2016 года, она бы на них победила. Коми 28 октября распространил заявление, в котором сообщил, что ФБР обнаружило новые документы, связанные с закрытым расследованием против Клинтон. Впоследствии Коми сообщил, что каких-либо новых оснований для обвинения Клинтон не нашлось. Клинтон проиграла выборы по числу выборщиков от штатов, хотя и получила больше голосов избирателей, чем Трамп.

У Трампа тоже были претензии к директору ФБР в связи с тем, что тот расследует предположения о связях предвыборного штаба Трампа с Россией, которые опровергли и в Кремле, и в нынешней администрации США. Трамп называет слухи о его связях с Россией "фальшивой историей", направленной на то, чтобы оправдать проигрыш демократов на выборах.

Спор между Трампом и Клинтон о том, кому из кандидатов помогло или, напротив, помешало ФБР, разгорелся с новой силой накануне очередного выступления Коми в конгрессе с показаниями.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.