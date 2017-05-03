Боевики ИГ* разрабатывают собственную соцсеть, заявили в Европоле

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* разрабатывают собственную социальную сеть, чтобы избежать раскрытия своих сообщений, передает агентство Рейтер со ссылкой на директора Европола Роба Уэйнрайта.

По словам Уэйнрайта, новая онлайн-платформа была обнаружена в ходе 48-часовой операции по борьбе с экстремизмом в сети на прошлой неделе.

"В рамках этой операции удалось узнать, что ИГ* разрабатывает свою собственную социальную сеть, его собственную часть интернета для ведения своей деятельности", — заявил глава полицейской службы ЕС в ходе конференции по безопасности в Лондоне.

Экстремисты нередко использовали популярные социальные платформы для обмена информацией и пропаганды. Технологические гиганты, такие как Facebook и Google, попали под давление со стороны властей, требующих сделать больше для борьбы с экстремистскими материалами в сети.

В то же время, по словам Уэйнрайта, ИГ* создает собственный сервис в ответ на усилившееся давление со стороны разведывательных служб, правоохранителей и технологического сектора, пытаясь найти обходные пути.