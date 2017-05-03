Украинские военные пожаловались на американские патроны

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Армия и Нацгвардия Украины недовольны снайперскими патронами, закупленными у американской компании SBR, сообщил главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец со ссылкой на военные источники.

"Эти пули "сжирают" наши стволы. Эти боеприпасы хуже по точности, нежели те, что мы покупаем самостоятельно. А сердечники бронебойных пуль просто рассыпаются при соприкосновении с бронепреградой", — приводит журналист слова собеседника.

Отмечается, что Украина закупила в США патроны четырех калибров для нескольких типов снайперских винтовок. Оказалось, что боеприпасы не обеспечивают достаточную кучность стрельбы, а пробить шестимиллиметровую стальную пластину смогли лишь некоторые из них.

"Бронебойные боеприпасы в калибрах 12,7 и 8,58 имеют характеристики бронепробития хуже, нежели советский патрон Б-32 в меньшем калибре", — говорится в статье.

Украинские военные также выяснили, что содержание меди в закупленных боеприпасах меньше положенного, из-за чего пуля становится более "жесткой", а ресурс ствола снайперского оружия сокращается до тысячи выстрелов.

Помимо этого, патроны оказались не герметичными: они пропускают внутрь гильзы воду и в результате порох отсыревает.

В конце марта министр обороны Украины Сергей Полторак заявлял, что вооруженные силы страны испытывают нехватку некоторых видов боеприпасов. Пока их производство не налажено на территории Украины, запасы планируется пополнять зарубежными закупками.