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В мире

Мэй считает, что в ЕС хотят повлиять на результат выборов в Великобритании

18:1503.05.2017
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позицию Великобритании по Brexit в ЕС представляют неправильно; по ее словам, в настоящее время действия властей Евросоюза и действия европейской прессы направлены на то, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Соединенном Королевстве.

Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона, архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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"За последние несколько дней мы видели, какими жесткими эти переговоры (по Brexit – ред.), по всей вероятности, будут. Позицию Великобритании в переговорах по ЕС континентальная пресса отражает неверно", — заявила Мэй журналистам в среду в Лондоне. По ее словам, "переговорный танец" Европейской комиссии набирает темп. В частности, в среду газета Financial Times написала, что власти ЕС в процессе Brexit могут потребовать от Великобритании около 100 миллиардов евро выплат по различным обязательствам, взятым на себя Лондоном ранее.

По словам Мэй, все это делается "специально" для того, чтобы "повлиять на исход всеобщих выборов 8 июня".

"Мы продолжим верить, что никакой сделки для Великобритании – это лучше, чем плохая сделка, но мы хотим сделки. Мы хотим глубокого, особенного партнерства с Европейским союзом, и мы желаем успеха ЕС", — заявила политик.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
В Британии обвинили Германию и Евросоюз во вмешательстве в выборы

В то же время, по ее словам, события последних дней показали, что "в Брюсселе есть те, кто не хочет, чтобы эти переговоры стали успешными, кто не хочет, чтобы Британия преуспевала".

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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