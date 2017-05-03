Глава СПЧ призвал обеспечить порядок на акции "Бессмертный полк" в Киеве

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Власти Украины должны сделать все возможное, чтобы акция "Бессмертный полк" в Киеве в День Победы прошла в полном соответствии с законом и при соблюдении общественного порядка; нельзя допустить, чтобы акция памяти превратилась в повод для столкновений, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение на 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах. Однако в среду стало известно, что украинские националисты собираются помешать проведению акции.

"Я полагаю, что власти Украины должны сделать все от них зависящее, чтобы акция "Бессмертный полк" прошла в полном соответствии с законодательством, при соблюдении общественного порядка. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта мирная поминальная акция превратилась в повод для столкновений", — сказал Федотов РИА Новости.

Глава СПЧ подчеркнул, что русский и украинский народы "были рядом во время Великой Отечественной войны, бились с общим врагом и победили в этой общей борьбе с фашизмом и нацизмом".

"Сейчас превращать акцию памяти "Бессмертный полк" в повод для агрессии считаю абсолютно безрассудным и циничным", — подчеркнул правозащитник.

Институт Национальной памяти Украины предлагает отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. Ранее на Украине предлагали отменить празднование 9 мая, но инициативу законодательно пока не поддержали.