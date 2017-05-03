В Пентагоне заявили о "размывании" преимущества перед Китаем и Россией

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США обеспокоены "размыванием" их военного преимущества над Китаем и Россией, заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США первый замминистра обороны США Боб Уорк.

"С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками. Это был очень необычный период времени, около 25 лет, когда нам не бросали вызов ни в одном из оперативных пространств — ни в космосе, ни в воздухе, ни на земле, ни в море… Но наши конкуренты приступили к развитию собственного продвинутого потенциала. Больше других тратят на эти цели две страны — Китай и Россия", — сказал Уорк.

По его словам, усилия "конкурентов" сосредоточены на ограничении доступа военных США к различным театрам потенциальных военных действий, "запрет на свободу маневра и действий".

"Сосредоточенность наших конкурентов, уровень инвестиций и их решительный настрой на сокращение отставания от США приводят к тому, что мы видим, что подавляющее оперативное и техническое доминирование (США — ред.) начинает размываться. Эта тенденция нас беспокоит в перспективе", — сказал Уорк.

При этом, по его словам, ВС США пока что превосходят потенциальных конкурентов, включая Китай и Россию.