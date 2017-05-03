Российского байкера выдворят из Польши до конца текущего дня

ВАРШАВА, 3 мая — РИА Новости. Россиянина Николая Логинова из мотоклуба "Ночные волки" выдворят из Польши до конца текущего дня, ему пришлось оставить свой мотоцикл, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Кракове Александр Минин.

Логинов был задержан утром в среду в городе Мысловце, хотя, как заявил организатор пробега, документы у него "были в полном порядке". Как сообщили РИА Новости в польской пограничной службе, пребывание российского байкера в стране "нежелательно из соображений безопасности".

"Он готовится к выезду на границу в течение 3-4 часов. До конца дня он должен пересечь польско-российскую границу в районе Калининграда", — сказал Минин.

По его информации на границу россиянина доставят в машине погранслужбы, а мотоцикл ему пришлось оставить друзьям в Польше.

Генконсул пояснил, что по определению польской стороны "на основании пункта 9 статьи 302 Закона об иностранцах, его пребывание угрожает безопасности государства и общественному порядку".

Кроме того, Логинову аннулируется шенгенская виза.

В районе Калининграда россиянина передадут российской погранслужбе. Консул подчеркнул, что Логинов себя чувствует нормально и жалоб не имеет.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. Колонна мотоциклистов прибыла в Польшу в воскресенье.

Мотопробег "Ночных волков" стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако отдельным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и доехать до Берлина.