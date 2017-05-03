В КНДР раскритиковали Китай за "расшатывание отношений" с Пхеньяном

ТОКИО, 3 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР подвергла острой критике Китай, обвинив его в соглашательстве с попытками США усилить давление на Пхеньян для прекращения северокорейских ядерных и ракетных программ.

"Китаю следует задуматься над тяжелыми последствиями, к которым могут привести сегодняшние необдуманные действия, расшатывающие основы корейско-китайских отношений", — говорится в опубликованном в среду комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) с беспрецедентной критикой в адрес Пекина.

Агентство утверждает, что ядерное оружие необходимо КНДР для защиты страны и народа, а в Китае обвиняют Пхеньян в том, что проводимые в 100 километрах от границы двух стран испытания представляют угрозу для безопасности региона.

"Если в их интересах соглашаться на усиление санкций или даже на военное вторжение в случае, если мы не откажемся от ядерного оружия, то они крайне заблуждаются в своей великодержавной логике, что мы должны пожертвовать не только своими стратегическими интересами, но и достоинством, а также правом на существование", — говорится в комментарии.

"Китай не должен больше испытывать наше терпение, ему следует спокойно взглянуть на действительность и сделать правильный стратегический выбор", — предупреждает ЦТАК.

Такая критика впервые прозвучала в КНДР в адрес Китая, который соседние государства, прежде всего США и Япония, призывают более активно воздействовать на Пхеньян, чтобы добиться прекращения его ядерных и ракетных разработок.

КНДР в субботу провела очередные испытания баллистической ракеты. Пуск был произведен в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.