Генсек ООН призвал прекратить преследования журналистов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в официальном видеообращении по случаю Всемирного дня свободы печати призвал положить конец гонениям на журналистов, так как свобода слова и печати способствует достижению мира и справедливости для всех.

"Ради того, чтобы голос обрели те, кто его лишён, журналисты отправляются в самые опасные места в мире. Работники СМИ становятся жертвами гнусной клеветы и сексуального насилия, их арестовывают, калечат и даже убивают. Необходимо, чтобы лидеры защищали свободу СМИ. Без этого не покончить с засильем дезинформации. Но также необходимо, чтобы за право на правду выступал каждый из нас. Сегодня, во Всемирный день свободы печати, я призываю положить конец всем гонениям на журналистов, потому что свобода печати способствует достижению мира и справедливости для всех. Если мы будем защищать журналистов, их репортажи смогут изменить этот мир", — сказал Гутерреш в видеообращении, показанном в ходе мероприятия в информационном центре ООН в Москве.

Как отметили в московском информцентре ООН, в этом году День свободы печати отмечается под девизом: "Критические подходы в критичные моменты: роль СМИ в продвижении мирного, справедливого и инклюзивного общества". По случаю этого праздника в информцентре также открылась выставка политической карикатуры известных российских художников-карикатуристов.