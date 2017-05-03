Генсек НАТО высказался за более конструктивные отношения с Россией

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за более конструктивные отношения Североатлантического альянса с Россией.

"Мы должны выстраивать более конструктивные отношения с Россией", — сказал он, выступая в среду в подкомитете Европарламента по безопасности и обороне.

При этом Столтенберг отметил важность продолжения политического диалога НАТО-РФ. По итогам заседания Совета Россия — НАТО, которое состоялось 30 марта, генсек альянса отметил некоторый прогресс в отношениях, заявив, что хотел бы видеть от российской стороны больше прозрачности и рассчитывает на брифинги о предстоящих военных учениях.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко ранее отмечал, что Москва получает все больше сигналов, что НАТО хотела бы возобновить диалог, но на практике признаков разморозки нет.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к налаживанию равноправного диалога с альянсом и странами-участницами по всему комплексу проблем.