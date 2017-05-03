Македонии не избежать повторных парламентских выборов, считает Чижов

БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что Македонии при нынешней политической напряженности не избежать повторных парламентских выборов, заявил он журналистам.

"Каким я вижу путь вперед для Македонии? Я думаю, им не избежать еще одних выборов. Когда это произойдет, им решать. Нельзя добиться выхода из политического кризиса, разрушая основание здания", — сказал Чижов, комментируя ситуацию в стране.

При этом он отметил, что РФ "не вмешивается в этот внутренний политический кризис".

"Мы считаем, что конечная цель – сохранить Македонию как единую страну, сохранить ее конституцию и позволить политическим силам договориться о том, как действовать", — заявил постпред РФ.

Политический кризис в Македонии продолжается с 2015 года. Последние выборы состоялись в декабре прошлого года. Правившая до сих пор ВМРО-ДПМНЕ (лидер экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства и 1 марта 2017 года попытался сформировать правительство, но президент Георге Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование кабмина.

Двадцать седьмого апреля этнический албанец Талат Джафери был избран победившим на выборах большинством спикером собрания (парламента), но его избрание спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание собрания, в результате чего пострадали свыше 100 человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев.