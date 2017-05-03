Акция "Бессмертный полк" пройдет в Испании

МАДРИД, 3 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Акция "Бессмертный полк" состоится 7 мая в Мадриде, кроме того, аналогичные шествия пройдут еще в нескольких городах Испании, сообщили РИА Новости организаторы.

Акция состоится в Испании во второй раз, в прошлом году в Мадриде в ней приняли участие около двухсот человек. В этом, как считают организаторы, она станет еще более многочисленной.

"Думаю, примут участие около тысячи человек. Ведь помимо сообщества Мадрид к нам присоединятся жители других регионов Испании – приедут из Марбельи, из Витории, из Гвадалахары. Мы пригласили принять участие различные испанские общественные движения, например, Ассоциацию Испанско-советской дружбы, Интернациональные бригады, Платформу против войн, компартию Мадрида. Примут участие и испанцы, которые учат русский язык", — рассказал президент благотворительной ассоциации "Благое дело", член координационного совета российских соотечественников в Испании Роман Демьян.

Шествия также пройдут в Барселоне, Аликанте, Валенсии, на Тенерифе, Гран-Канарии, Майорке.

Акция в Мадриде начнется в 12 00 (13 00 мск) в воскресенье 7 мая на площади Де-ла-Леальтад, недалеко от музея Прадо, с возложения венков к памятнику погибших за Испанию. Участники шествия с портретами своих родственников, участвовавших в войне, а также советских военачальников, испанцев, сражавшихся в рядах Советской Армии, пройдут до площади Колумба, где состоится концерт. "Его подготовили силами наших соотечественников, которые живут в Испании, будут выступать и испанцы", — рассказал Демьян. Организаторами акции выступили ассоциация "Благое дело" и представительство общественного движения "Суть времени", ее поддержали Координационный совет российских соотечественников в Испании, ассоциация "Славянская встреча", образовательный центр "Знайка", другие организации. В шествии примут участие представители посольства РФ в Испании и Россотрудничества.

Во время акции будут раздавать георгиевские ленточки и информацию на русском и испанском языках всем желающим. Организаторы надеются, что "Бессмертный полк", который пройдет в Испании во второй раз, станет хорошей традицией.

Однако, судя по всему, не все поддерживают эту идею. В соцсетях появились крайне радикальные и оскорбительные угрозы в адрес участников шествия в испанских городах. "Один товарищ написал "готовьте биты", другая назвала "Бессмертные полк" "бессмертным бараком". Наверное, придется с этими ссылками в полицию идти", — рассказал Роман Демьян.

Организаторы пригласили принять участие в шествии представителей не только выходцев из России, но и других диаспор из республик бывшего СССР. "Мы пригласили белорусскую, армянскую диаспору. С украинской сложнее. С официальными представителями украинской диаспоры у нас сложные отношения, но тех украинцев, которых мы знаем, мы пригласили. Мы согласны, чтобы армяне, грузины, белорусы, украинцы пришли с официальными флагами своих стран, но только национальными. Условие: украинский флаг должен быть официальным — без трезубца, или еще какие-либо флаги. Я лично в прошлом году не разрешил испанцам, которые принесли флаги ЛНР и ДНР, развернуть их", — добавил Демьян. По его словам, сейчас многие "пытаются размыть наше единство, которое было раньше", "разобрать его на дискуссии".

Кроме того, все желающие могут поделиться на странице в фейсбуке "Бессмертный полк – Испания" историями своих родственников, которые прошли через войну. "Люди предлагают идеи различных мероприятий, связанных с этой темой, которые можно проводить не только в праздник, но в течение всего года. Так, школа в Марбелье разместила на этой странице детские рисунки о войне, там провели конкурс на лучший рисунок", — рассказал Демьян.