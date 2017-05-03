В Британии обвинили Германию и Евросоюз во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Германия и Европейский союз вмешиваются в предвыборную кампанию в Великобритании, чтобы подорвать репутацию премьер-министра Терезы Мэй, сообщает The Daily Thelegraph со ссылкой на близкие к Мэй источники.

По их сведениям, высокопоставленные чиновники в правительстве Германии и органах ЕС организовали утечки конфиденциальной информации о частных встречах Мэй, чтобы ослабить позиции премьер-министра в глазах избирателей.

По мнению собеседников издания, Тереза Мэй стала "жертвой скоординированного заговора" в преддверии парламентских выборов. Кажется, что Германия и ЕС нарушают "давнюю традицию, согласно которой страны не вмешиваются в выборы в других странах", отмечает один из них.

Попытки ослабить позиции Мэй связаны с желанием Германии и ЕС склонить граждан Великобритании голосовать за политические силы, которые готовы к уступкам в переговорах с Брюсселем о выходе страны из Европейского Союза, пишет The Telegraph. При этом Мэй четко заявила о своей жесткой позиции о выходе Британии, и это вызывает недовольство евробюрократов, отмечает издание.

Раннее стало известно о роспуске британского парламента. Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 8 июня. Свое решение распустить парламент и провести досрочные выборы Тереза Мэй объяснила стремлением объединить британское общество перед переговорами по Brexit. Консервативная партия под руководством Мэй считается фаворитом предвыборной гонки.