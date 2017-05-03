В Венесуэле обвинили США в агрессивном давлении на страну

БЕЙРУТ, 3 мая — РИА Новости. США несут ответственность за агрессивное давление, оказываемое на Венесуэлу, заявил агентству РИА Новости венесуэльский уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Агентство Рейтер ранее сообщило, что группа американских сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий введение санкций против ряда венесуэльских чиновников, ответственных, по их мнению, за политический кризис в стране.

"На структурном уровне главным виновником нападок на Венесуэлу и угроз в ее адрес являются США и те, кто следует их курсу как в самой Венесуэле, так и за ее пределами", — отметил венесуэльский омбудсмен.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал людей выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства.