В Бишкеке в четвертый раз пройдет акция "Бессмертный полк"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая в Бишкеке в четвертый раз, сообщила в среду пресс-служба мэрии столицы Киргизии.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. В столице Киргизии в акции "Бессмертный полк" 9 мая 2016 года приняли участие около 18 тысяч человек, в то время как в 2014 году назад акция собрала лишь около 1 тысячи участников. Количество участников утроилось в 2015 году.

"Девятого мая в 9.00 часов (6.00 мск) на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованного Бишкекским городским кенешем (горсоветом — ред.) при участии мэрии города Бишкек, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы мэрии, 9 мая в столице Киргизии также пройдет праздничный концерт, автопробег и фейерверк на Старой площади перед зданием исторического музея.

На фронты Второй мировой ушли свыше 300 тысяч солдат и офицеров-киргизстанцев, то есть каждый шестой житель Киргизии. Девяносто пять тысяч из них не вернулись. Около ста воинов-киргизстанцев прижизненно или посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Из граждан Киргизии и Казахстана была сформирована восьмая гвардейская Панфиловская дивизия, бойцы которой прославились в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" осенью 1941 года. Дивизии было присвоено имя ее командира Ивана Панфилова, погибшего в бою 18 ноября 1941. Последний из киргизстанцев-ветеранов легендарной Панфиловской дивизии, принимавший участие в боях за Москву, Тунгучбай Апасов умер два года назад. Сейчас в Киргизии осталось всего несколько сотен участников Великой Отечественной войны.