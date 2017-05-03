Защита Януковича выступает за публичность судебного процесса

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Защита Виктора Януковича выступает за публичность судебного процесса по делу о его государственной измене, сообщила в среду пресс-служба юридической фирмы Aver Lex, адвокат которой представляет интересы бывшего президента Украины.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет предварительное заседание по делу Януковича, которого украинское следствие обвиняет в госизмене. Согласно украинскому законодательству, все судебные процессы в стране являются открытыми, за исключением случаев, когда это противоречит требованиям о государственной, коммерческой или банковской тайны, или когда стороны обоснованно требуют конфиденциального рассмотрения дела.

"Защита Виктора Януковича полностью поддерживает публичность процесса, заинтересована в возможности журналистов увидеть процесс воочию, разобраться в деталях, сделать на основании увиденного объективные выводы и получить другую необходимую информацию по делу непосредственно от участников состязательного процесса", — говорится в сообщении.

Пресс-служба юридической фирмы сообщила, что ходатайство с просьбой обеспечить публичность судебного процесса адвокаты Януковича уже передали в суд.