В ООН назвали гуманитарную ситуацию в Мосуле катастрофичной

БАГДАД, 3 мая — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в иракском Мосуле, где в настоящий момент правительственные силы проводят операцию по освобождению города от террористической группировки ИГ*, является катастрофичной, заявил РИА Новости заявил официальный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Сейф ат-Татуси.

Ранее иракский министр по делам беженцев Джасим Мухаммед аль-Джаф заявил СМИ, что с начала освободительной операции в провинции Найнава число беженцев выросло до 600 тысяч человек. Из них 425 тысяч приходится на жителей западной части Мосула, 42 тысячи — из восточной. В лагерях для беженцев находятся 467 тысяч человек.

"Ситуация в Мосуле действительно катастрофичная. Заявленные министром цифры похожи на реальные", — сказал ат-Татуси.

По словам собеседника агентства, люди вынуждены покидать свои дома в разрушенном войной городе, потому что "у них нет еды и лекарств".

Ат-Татуси рассказал, что в данный момент управление Верховного комиссара по делам беженцев работает над созданием 12–го по счету лагеря для беженцев из Мосула.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

*Террористическая организация, запрещенная в России