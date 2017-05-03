В ООН назвали гуманитарную ситуацию в Мосуле катастрофичной

БАГДАД, 3 мая — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в иракском Мосуле, где в настоящий момент правительственные силы проводят операцию по освобождению города от террористической группировки ИГ*, является катастрофичной, заявил РИА Новости заявил официальный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Сейф ат-Татуси.
"Ситуация в Мосуле действительно катастрофичная. Заявленные министром цифры похожи на реальные", — сказал ат-Татуси.
По словам собеседника агентства, люди вынуждены покидать свои дома в разрушенном войной городе, потому что "у них нет еды и лекарств".
В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.
*Террористическая организация, запрещенная в России