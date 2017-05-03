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В мире

Опасные связи. Зять Трампа оказался деловым партнером Сороса

15:5803.05.2017
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© AFP 2017 / Mandel NganСоветник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка ТрампСоветник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Старший советник Белого дома, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер оказался финансовым партнером мультимиллиардера Джорджа Сороса — принципиального противника российской политики в отношении Украины. По сообщению издания The Wall Street Journal, компания Cadre, сооснователем которой является Кушнер, привлекла заимствований на 1 миллиард долларов, из которых приблизительно четверть предоставил Сорос. Ранее Кушнер не ставил общественность в известность о связях с магнатом, активно поддерживающим системных левых. Карьерное продвижение Кушнера в администрации Белого дома совпало по времени с "эволюцией" американского лидера, изменившего свои взгляды на Россию и НАТО.

© AP Photo / Saul Loeb Джаред Кушнер - старший советник президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Saul Loeb
Джаред Кушнер - старший советник президента США Дональда Трампа

Кушнер и Сорос

Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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Как и его тесть, Джаред Кушнер занимается бизнесом в сфере недвижимости. Основанная самим Кушнером, его братом Джошуа и их деловым партнером Райаном Уильямсом фирма Cadre располагает капиталом в 100 миллионов долларов. Джордж Сорос выступил как инвестор проекта Кушнеров уже на раннем этапе, предоставив ссуду, когда предприятие нуждалось в наращивании оборотного капитала. Помимо Сороса, Кушнеры совершили заимствование еще у 19 участников рынка, включая знаменитый банк Goldman Sachs.

Бизнес-проекты Кушнера не выходили бы за рамки общепринятого, если бы одновременно их организатор не участвовал в кампании Дональда Трампа. Будущий президент активно использовал образ Сороса в качестве своего принципиального противника, воплощающего враждебный простому избирателю мир финансов. Так, в 2016 году штаб Трампа выпустил ролик против Сороса, в качестве видеоряда которого использовались фотографии финансиста. "У истеблишмента на этих выборах триллионы долларов на кону, все для их особых глобальных интересов", — комментировал за кадром будущий президент.

Финансовый магнат в долгу не оставался. Сорос не только примкнул к кампании Хиллари Клинтон, которой пожертвовал 13 миллионов долларов, но и публично назвал Трампа обманщиком. Скандальное заявление привело к новому витку войны между миллиардерами: СМИ, дружественные Трампу, обвинили гражданских активистов, протестовавших против президента США, в том, что они подкуплены Соросом.

Неубедительные оправдания

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Иванка Трамп станет помощником отца, но не будет получать зарплату
Тайные связи между зятем Трампа и принципиальным противником президента могут нанести образу нынешней американской администрации не меньший вред, чем обвинения в дружбе с Россией. Для американских правых и ультраправых 86-летний Сорос — живое воплощение леволиберальной политики, нацеленной на разрушение традиционных ценностей и поддержку нестабильных и ненадежных союзников в ущерб традиционным связям с Израилем. В окружении Кушнера почти сразу же предприняли попытку оправдаться. Представитель чиновника адвокат Джейми Горелик заявил, что его подопечный "сократил" свою долю в компании Cadre, а кроме того, вышел из состава совета директоров. Однако из этого следует: связей с Соросом не прекратил.

В феврале и марте 2017 года в СМИ поступили утечки о конфликте, якобы произошедшем в Белом доме между Джаредом Кушнером и бывшим главным идеологом Дональда Трампа Стивеном Бэнноном. По этим сведениям, Кушнер теснил Бэннона, дружественного России, из окружения Трампа. В апреле 2017 года эта информация косвенно подтвердилась: экс-главный советник потерял место в Совете безопасности США. По просочившимся в СМИ сведениям в ходе перепалки Бэннон якобы заявил Кушнеру, что между ними "не может быть никакого соглашения, потому что один из нас республиканец, а другой — демократ". Демократом Бэннон посчитал Кушнера.

С ростом влияния зятя в окружении Трампа стоит сопоставить информацию о том, что решение провести бомбардировки Сирии якобы было принято президентом под влиянием его дочери Иванки. Супругом именно старшей из дочерей политика и является Джаред Кушнер.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАмериканский предприниматель и филантроп Джордж Сорос в Москве
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Американский предприниматель и филантроп Джордж Сорос в Москве

Все больше Кушнера, все меньше прежнего Трампа

Изменение политической риторики Дональда Трампа, отказ от нового взгляда на международные проблемы, смягчение в вопросе о торговых барьерах, неумение выдерживать эффективный антимиграционнный курс способны разочаровать ультраконсервативных избирателей, голосами которых республиканец был избран в Белый дом. Джордж Сорос — идеальная фигура для того, чтобы стать символом этих произошедших исподволь перемен. Потерять самых правых избирателей значило бы для Дональда Трампа понести потерю, и нанести ему такой ущерб его противники не отказались бы. Однако обращаться к ультраправым избирателям главные мировые СМИ не любят. Вот почему представляет интерес, будут ли связи Кушнера и Сороса обсуждаться или же эта информация затеряется в потоке новостей.

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