Украинские националисты пообещали сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Украинские националисты собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк", сообщил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский.

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение на 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников ВОВ. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах. "Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Девятого мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки в Москве и носит название "Бессмертый полк"… Не дадим красной гидре просочиться в Киев!", — написал Коханивский в Facebook.

Институт Национальной памяти Украины предлагает отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. Ранее на Украине предлагали отменить празднование 9 мая, но инициативу законодательно пока не поддержали.