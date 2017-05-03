В Киргизии из-за землетрясения повреждены школа и больница

БИШКЕК, 3 мая – РИА Новости. Жилые дома, здания школы и больницы повреждены на юге Киргизии из-за произошедшего в среду землетрясения, сопровождавшегося сильными подземными толчками, один человек получил травмы, сообщила пресс-служба МЧС республики.
"В селе Карамык Чон-Алайского района в десяти жилых домах образовались трещины. Жильцам выдано предписание покинуть дома в целях безопасности", — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, также повреждения получило здание сельской школы и детского зада, а также больницы, которая пришла в аварийное состояние.
Специалисты МЧС продолжают обследование жилых домов и соцобъектов Чон-Алайского района Ошской области, отметили в ведомстве. Они также не исключают, что сильные подземные толчки могут спровоцировать сход новых оползней в горных районах Ошской области, где в субботу под сошедшими земляными массами погибли 24 человека.