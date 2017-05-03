Власти Израиля предупредили сограждан об угрозе терактов в Тунисе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая — РИА Новости. Израильские власти предупредили сограждан об угрозе терактов в Тунисе и призвали воздержаться от поездок в эту арабскую страну.
Рекомендация Контртеррористического штаба при Совете национальной безопасности появилась в преддверии иудейского праздника Лаг ба-Омер, с которым связана традиция паломничества к древней синагоге на тунисском острове Джерба.
Власти отмечают, что "есть основания опасаться атак в том числе на еврейские объекты".
Израильским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Туниса, а тем, кто там уже находится, покинуть страну.