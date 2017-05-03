Cи Цзиньпин и Дутерте обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 3 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте, в ходе которого стороны обсудили ситуация на Корейском полуострове и двусторонние отношения, сообщает Национальное радио Китая (CNR).

"Главы двух стран обменялись точками зрения по нынешней ситуации на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает денуклеаризацию полуострова, его мир и стабильность, поддерживает решение проблемы путем диалога", — сообщает Национальное радио Китая.

По словам китайского лидера, Пекин хочет видеть активную роль АСЕАН в поддержании мира и стабильности в регионе.

Си Цзиньпин также приветствовал визит Дутерте для участие в форуме Шелкового пути в Пекине в середине мая, отметив, что ожидает встречи с президентом Филиппин.

В свою очередь Родриго Дутерте отметил, что отношения Манилы и Пекина укрепляются, сотрудничество во всех сферах стремительно восстанавливается и продвигается. По его словам, Филиппины намерены оберегать развитие отношений двух стран, а также развивать сотрудничество между Китаем и АСЕАН.