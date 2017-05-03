В Ираке арестовали лидера курдской радикальной группировки

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Лидер курдской радикальной группировки "Ястребы свободы Курдистана" (TAK) Хаджи Тюрмак арестован в иракском Эрбиле в ходе совместной операции сил безопасности Курдской автономии Северного Ирака и Национальной разведывательной организации Турции, сообщает в среду газета Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Тюрмак подозревается в организации 59 терактов в различных провинциях Турции, направленных против сотрудников сил безопасности и военнослужащих. Самым крупным из них стал взрыв заминированного автомобиля в городе Кайсери в декабре прошлого года рядом с автобусом, перевозившим военных, при этом погибли 17 человек и 55 получили ранения. ТАК ранее брала на себя ответственность и за другие террористические атаки в Турции.

По сообщению источников газеты, спецслужбы вышли на след Тюрмака после того, как они установили электронный адрес его курьера. Сообщается, что лидер группировки сотрудничал с террористическими организациями в течение 19 лет, и специализировался на изготовлении взрывных устройств. После ареста он был доставлен в Турцию.