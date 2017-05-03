В Белоруссии депутат призвал ввести мораторий на смертную казнь

МИНСК, 3 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Оппозиционный депутат Анна Канопацкая предложила парламенту Белоруссии инициировать введение моратория на исполнение смертных приговоров, чтобы стать "частью Европы".
"Депутаты должны взять на себя ответственность и проводить разъяснительную работу в обществе, что смертная казнь не влияет на криминогенную обстановку, и выйти с предложением, чтобы Палата представителей (нижняя палата парламента – ред.) внесла предложение о моратории на смертную казнь", — сказала член оппозиционной Объединенной гражданской партии Канопацкая в среду на встрече в парламенте по вопросам смертной казни.
Депутат подчеркнула, что Белоруссия "стоит на пороге (восстановления полноценного – ред.) сотрудничества с Европой, высшей ценностью которой является человеческая жизнь". Она отметила, что введение моратория целесообразно, "если мы хотим быть частью Европы".
В начале 2018 года в Белоруссии планируется инициировать вопрос о проведении парламентских слушаний по проблематике смертной казни.