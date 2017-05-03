В Белоруссии депутат призвал ввести мораторий на смертную казнь

МИНСК, 3 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Оппозиционный депутат Анна Канопацкая предложила парламенту Белоруссии инициировать введение моратория на исполнение смертных приговоров, чтобы стать "частью Европы".

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. Как сообщается в материалах нижней палаты парламента со ссылкой на соцопросы, в настоящее время число сторонников смертной казни уменьшилось, но по-прежнему составляет более 50%.

"Депутаты должны взять на себя ответственность и проводить разъяснительную работу в обществе, что смертная казнь не влияет на криминогенную обстановку, и выйти с предложением, чтобы Палата представителей (нижняя палата парламента – ред.) внесла предложение о моратории на смертную казнь", — сказала член оппозиционной Объединенной гражданской партии Канопацкая в среду на встрече в парламенте по вопросам смертной казни.

Депутат подчеркнула, что Белоруссия "стоит на пороге (восстановления полноценного – ред.) сотрудничества с Европой, высшей ценностью которой является человеческая жизнь". Она отметила, что введение моратория целесообразно, "если мы хотим быть частью Европы".

Между тем заместитель председателя комиссии по бюджету и финансам нижней палаты парламента Александр Цецохо констатировал, что в парламенте "появились реформаторы, готовые уже завтра ввести мораторий", и предупредил их быть вдумчивыми, поскольку "это процесс в одном направлении и пути назад не будет".

В начале 2018 года в Белоруссии планируется инициировать вопрос о проведении парламентских слушаний по проблематике смертной казни.