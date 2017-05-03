Рекомендации Еврокомиссии позволяют затянуть сроки Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Владимир Добровольский. Рекомендации ЕК к переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза допускают возможность затянуть сроки Brexit по решению лидеров 27 стран-членов ЕС и Великобритании, говорится в обнародованных ЕК документах.

"Соглашение должно установить дату выхода, самое позднее — в 30 марта 2019 года в 00.00 по брюссельскому времени, если Европейский Совет по договоренности с Великобританией единогласно не решит продлить этот период в соответствии со статьей 50 (3) Договора о Европейском Союзе", — гласит пункт приложения к проекту решения Совета о начале переговоров о Brexit.

Ожидается, что предложения ЕК будут формально одобрены на заседании Совета ЕС по общим вопросам 22 мая.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.