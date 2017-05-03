Политологи назвали разговор Путина и Трампа позитивным событием

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является позитивным событием; он может положить начало выстраиванию партнерских и даже союзнических отношений двух государств в борьбе с международным терроризмом и решении других мировых проблем, считают опрошенные РИА Новости в среду эксперты.

Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп вечером во вторник провели тридцатиминутный телефонный разговор, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий России и Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, обсудили ситуацию в Северной Корее, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

В преддверии Дня Победы

"Судя по всему, Пентагон и вся агрессивная часть американского политического класса убедились, что плевки "Томагавками" по суверенной Сирии и попытка ковбойского наскока на Северную Корею не приведут к позитивному решению проблем. Трампу, видимо, становится ясно, что противостояние с Россией по этим проблемам нанесет ему урон как политику. Возможно, этот разговор станет началом выстраивания партнерских и даже союзнических отношений с нашей страной, как это было в годы совместной борьбы с германским фашизмом", — заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), экс-депутат Госдумы России кандидат политических наук Михаил Ненашев.

По его мнению, совокупные потенциалы России и США позволят в ближайшее десятилетие разгромить международный терроризм в континентальных регионах мира и в прибрежных государствах.

"Этот разговор символичен в преддверии Дня Победы. Учитывая зигзагообразность политического курса новой американской администрации, всякое может быть. Но важно помнить, что без России, как семь десятилетий назад и в более отдаленной ретроспективе, невозможно выстроить приемлемый для жизни на Земле международный порядок", — заключил Ненашев.

Направление решению проблем

"Сам контакт между президентами России и США — это уже позитивное событие. Разговор дает направление решению проблемы борьбы с терроризмом в Сирии и урегулированию ситуации на Корейском полуострове в связи с ядерной программой КНДР", — считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Он отметил, что "самые острые вопросы, касающиеся Сирии и Северной Кореи, можно решить только совместными усилиями двух государств как одних из самых влиятельных политических субъектов в мире".

По словам Перенджиева, состоявшийся телефонный контакт дает надежду на разрешение этих конфликтов.

"Хочется надеяться, что личная встреча Путина и Трампа придаст этой надежде реальные очертания", — добавил военный политолог.