Россия и США хотят диалога, а не "холодной войны", считает эксперт

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показал, что две мировые державы настроены на конструктивный диалог, а не на новую "холодную войну", заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Путин и Трамп вечером во вторник провели тридцатиминутный телефонный разговор, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий России и Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, обсудили ситуацию в Северной Корее, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

"Сам факт этого разговора, на мой взгляд, является хорошим знаком — знаком того, что контакты между лидерами двух великих держав продолжаются, и то, что упор в ходе этого диалога был сделан именно на сотрудничестве в сфере борьбы с международным терроризмом, урегулировании кризиса в Сирии, урегулировании опасной ситуации на Корейском полуострове, это — свидетельство того, что и Москва и Вашингтон настроены на диалог, на сотрудничество, а не на какую-то новую "холодную войну", — считает эксперт.

По его мнению, "в целом, этот разговор был достаточно продуктивным, он продолжался недолго: полчаса с учетом перевода — это недолго, и то, что они успели за это достаточно непродолжительное время о многом поговорить, это в общем-то неплохо, это свидетельство настроя на конструктивный диалог, это можно считать позитивным моментом".

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать каких-то значительных подвижек в отношениях двух стран после встречи Путина и Трампа, которая может состояться в июле, собеседник агентства отметил, что "если говорить о каких-то действительно реальных подвижках, нужно понимать, что переговоры, встречи, диалог — они важны между главами внешнеполитических ведомств, руководителями исполнительной власти, но здесь нужно понимать, что и Путин и Трамп представляют еще не всю государственную власть соответственно в России и США".

"Нужно помнить, что американский истеблишмент сейчас настроен по отношению к России резко негативно, продолжается весь этот разговор по поводу русских хакеров, и в этих условиях даже самые рутинные контакты с российской стороной некоторыми людьми в Вашингтоне воспринимаются как измена родине, и в этой атмосфере очень сложно добиваться какого-то реального продвижения", — добавил аналитик.

По его словам, в настоящий момент абсолютно отсутствуют контакты между российской и американской законодательной властью, также положение ухудшается из-за крайне негативного настроя в отношении Москвы американских СМИ.

"И вот тут вот нужно понимать, что, если не удастся добиться подвижек не только на высшем и высоком уровне, но и на уровнях законодательной власти двух стран, общественного мнения, СМИ, то вряд ли удастся добиться каких-то серьезных изменений в российско-американских отношениях", — подытожил он.