Лондон приветствует выборы спикера парламента в Македонии

ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Великобритании приветствовала избрание нового спикера македонского парламента и призвала к отказу от насилия в процессе перехода власти от одной политической силы к другой.

"Великобритания поддерживает демократическое решение большинства македонского парламента выбрать Талата Джафери спикером. Мы рады предстоящей работе с ним. Мы призываем всех – как отдельных лиц, так и институты и партии – позволить политический переход власти ненасильственным путем от предыдущей правящей партии к избранной в декабре 2016 коалиции большинства", — отметила в среду представитель министерства.

Политический кризис в Македонии продолжается с 2015 года. Последние выборы состоялись в декабре прошлого года. Правившая до сих пор ВМРО-ДПМНЕ (лидер экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства и 1 марта 2017 года попытался сформировать правительство, но президент Георге Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование кабмина.

Двадцать седьмого апреля этнический албанец Джафери был избран победившим на выборах большинством спикером Собрания (парламента), но его избрание спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше 100 человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев.

По словам представителя британского МИД, "чем скоро будет сформировано правительство, тем скорее оно сможет начать реформы, которые пойдут на пользу гражданам Македонии".

Также Лондон назвал беспорядки 27 апреля в Скопье "неприемлемыми" и призвал власти страны, в особенности, полицию, обеспечить охрану правопорядка.