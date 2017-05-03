Еврокомиссия будет настаивать на выплатах Британии для Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия будет в ходе переговоров о выходе Великобритании из ЕС настаивать на полном урегулировании финансовых обязательств страны перед ЕС, говорится в представленных в среду рекомендациях Еврокомиссии о ведении переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

"Во время членства Великобритания взяла на себя и еще возьмет финансовые обязательства. Они должны быть полностью выполнены. Это будет существенной деталью переговоров о регулируемом выходе (из ЕС)", — говорится в документе.

ЕК отмечает, что речь идет о "едином финансовом урегулировании", которое касается всех финансовых обязательств между Великобританией и ЕС.

"Это касается бюджета Союза, Европейского Инвестиционного Банка, Европейского Центробанка, Европейского Фонда Развития и других фондов, таких как Фонд для беженцев в Турции", — сообщила ЕК.