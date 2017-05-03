В Австралии журналисты ведущего СМИ вышли на забастовку из-за сокращений

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сотрудники одной из крупнейших медийных компаний Австралии Fairfax Media вышли на недельную забастовку после того, как в ее управлении объявили о масштабных сокращениях штата, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

В среду в компании заявили о сокращении 125 работников – четверти своей редакции. Причиной тому стало падение доходов компании. В прошлом году в Fairfax уже проходили сокращения, также была проведена реструктуризация.

Fairfax объединяет такие известные издания, как Sydney Morning Herald, Age и Australian Financial Review.

"На забастовке на неделю", — написал в своем микроблоге Twitter главный политический корреспондент Sydney Morning Herald и Age Джеймс Массола. Его поддержали коллеги, подписчики и защитники представителей творческих профессий.

Примечательно, что объявление о сокращениях было сделано 3 мая, когда во всем мире отмечают День свободы печати (World Press Freedom Day).