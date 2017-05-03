Албанец, ставший спикером парламента Македонии, занял кабинет

БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Избранный спикером Собрания (парламента) Македонии этнический албанец Талат Джафери в среду занял свой кабинет и получил соответствующие печати и полномочия, чему ранее препятствовали депутаты крупнейшей партии, представленной в парламенте, передает новостной портал МКД.

Джафери, депутат крупнейшей албанской партии ДУИ, был избран новым председателем парламента Македонии 27 апреля большинством голосов оппозиционных депутатов и представителей албанских партий. В правящей партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ не признали результатов голосования и во вторник заняли во главе со спикером Трайко Веляноски кабинет, отказываясь передать Джафери печати и другие атрибуты полномочий спикера парламента. Веляноски все же поздним вечером во вторник освободил кабинет спикера от личных вещей.

"Талат Джафери получил ключи от кабинета председателя Собрания и сегодня уже провел первую встречу с представителем ЕС в республике Мануэлем Жбогаром. Сегодня ожидается официальное сообщение … в (официальном публикаторе) Службен весник", — пишет портал. Отмечается, что Джафери сможет подать запрос президенту на выдачу мандата для формирования правительства оппозиционному Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) и его коалиционным партнерам — партиям албанского нацменьшинства. Джафери ранее заявил, что президент Македонии Георге Иванов должен за 10 дней дать парламентскому большинству мандат на формирование правительства, иначе это будет означать уголовное преступление.

Македония переживает длительный политический кризис, усугубившийся после парламентских выборов 11 декабря 2016 года. Правившая ВМРО-ДПМНЕ (лидер — экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства, но президент Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование правительства.

Поводом для этого служит характер соглашения Заева с албанцами, в результате чего, если социал-демократы возглавят правительство, страну ждут значительные изменения законодательства в пользу албанского нацменьшинства. В открытом письме мировым лидерам Иванов заявил, что реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

Джафери — бывший офицер македонской армии, который перешел в ходе этнического конфликта 2001 года на сторону соотечественников-сепаратистов. Он был активным полевым командиром албанской Армии национального освобождения (АНО), по окончании боевых действий в 2002 году избран депутатом македонского парламента. В 2004–2006 годах занимал пост замминистра обороны, с 2013 по 2014 годы возглавлял минобороны республики, остальное время являлся парламентарием.