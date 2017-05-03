Совершившая теракты в Египте группировка планировала атаки на послов

КАИР, 3 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Главари связанной с "Исламским государством"* египетской группировки "Вилаят Сина", причастной к апрельским взрывам в коптских церквях Танты и Александрии, планировали целую серию нападений на церкви, политических, религиозных деятелей, иностранных туристов и послов ряда иностранных государств в Египте, сообщает в среду новостной портал "Йоум7" со ссылкой на данные прокуратуры страны о ходе предварительного расследования.

"Группировка, осуществившая нападения на церкви, смогла создать сеть ячеек, которые должны были совершать теракты, для чего было необходимо привлекать членов, не попадавших ранее в поле зрения сил безопасности. Им были поставлены задачи нападения на христианские объекты, туристов, правительственные учреждения, представителей армии, полиции, судей… Расследование показало, что наблюдение велось за рядом известных журналистов, медиаперсон, политических деятелей, судей, послов иностранных государств с целью их ликвидации", — сообщает издание.

По имеющейся информации, следствие уже определило роль, которую отводили в террористической группировке ее членам, задержанным полицией после терактов. В частности, как сообщает издание, двое задержанных занимались поставкой составных частей взрывных устройств и оружия, а также обеспечивали места для постоянных встреч боевиков группировки. Женщина-боевик занималась слежкой за намеченными целями группировки.

Два взрыва прогремели в апреле в двух церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди 18 погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Для более эффективной борьбы с терроризмом в Египте на три месяца введен режим ЧП. По подозрению в причастности к терактам против коптских церквей полиция по горячим следам задержала несколько человек.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.