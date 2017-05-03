Политолог: контакты Путина и Трампа определяют урегулирование по САР и КНДР

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает направление решению проблемы борьбы с терроризмом в Сирии и урегулированию ситуации на Корейском полуострове в связи с ядерной программой КНДР, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Путин и Трамп вечером во вторник провели тридцатиминутный телефонный разговор, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий России и Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, обсудили ситуацию в Северной Корее, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

"Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает направление решению проблемы борьбы с терроризмом в Сирии и урегулированию ситуации на Корейском полуострове в связи с ядерной программой КНДР", — заявил РИА Новости в среду Перенджиев.

Он отметил, что сам контакт между президентами России и США — это уже положительный момент.

"Самые острые вопросы, касающиеся Сирии и Северной Кореи, можно решить только совместными усилиями двух государств (России и США — ред.) как одних из самых влиятельных политических субъектов в мире. Этот контакт создает надежду на разрешение этих конфликтов. Хочется надеяться, что личная встреча Путина и Трампа придаст этой надежде реальные очертания", — заключил военный политолог.