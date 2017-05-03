Французские спортсмены призвали голосовать за Макрона

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Около 60 французских спортсменов призвали проголосовать во втором туре президентских выборов за лидера движения "Вперед" экс-министра экономики Эммануэля Макрона, чтобы "спорт остался пространством свободы, равенства и братства", сообщает агентство Франс Пресс.

"Мы хотим и впредь с гордостью представлять нашу страну. Франция прав человека и гражданина должна и дальше сиять в мире. Именно поэтому в это неспокойное и неопределенное время мы призываем голосовать за единственного кандидата, который выступает за уважение республиканской традиции в нашей стране, – за Эммануэля Макрона", — говорится в тексте заявления, опубликованного в среду, за четыре дня до второго тура президентских выборов.

Как сообщается, призыв подписали такие известные спортсмены, как олимпийские чемпионы Янник Аньель, Люси Декосс, Давид Дуйе, Лора Флессель, футболист клуба "Пари Сен-Жермен" Блэз Матюиди, а также директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм, президент Национального олимпийского и спортивного комитета (CNOSF) Дени Масселья и экс-президент Лиги профессионального футбола (LFP) Фредерик Тирьез.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.