МЧС и фонд Доктора Лизы эвакуируют трех больных детей из Донбасса

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. МЧС России направило спецборт в Ростов-на-Дону для эвакуации тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Санкт-Петербург и Москву, которая проводится совместно с фондом "Справедливая помощь", сообщили в пресс-службе министерства.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Ростов-на-Дону вылетел самолет "Сухой Суперджет 100" МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву троих тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской областей и одного взрослого", — сказали в пресс-службе.

Все пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которую из-за сложной ситуации в лечебных учреждениях Донбасса им оказать в полном объеме не могут. Пациентов будут сопровождать врачи отряда "Центроспас" МЧС, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

"Летающий госпиталь МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета", — рассказали в ведомстве.

Двое детей будут проходить лечение в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова в Петербурге, еще один ребенок — в Научно-исследовательском институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко в Москве; мужчину госпитализируют в Российский онкологический научный центр имени Н. Н. Блохина (Москва).

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" создан для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.