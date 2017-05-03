В Грузию не пустили российских байкеров из клуба "Ночные волки"

ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинские пограничники не пустили в страну российских байкеров из клуба "Ночные волки", заявили в среду в министерстве внутренних дел.

По данным грузинских СМИ, около 50 российских байкеров во вторник планировали въехать на территорию Грузии через КПП Верхний Ларс.

"Есть закон, который регулирует въезд, выезд и нахождение иностранных граждан в Грузии. Именно на основании данного закона было принято то решение, которое было принято. У пограничника есть дискреция, чтобы расспросить личность, цель визита и другую информацию, в соответствии с чем затем принимается решение", — заявил в среду журналистам замглавы МВД Шалва Хуцишвили.

Отвечая на вопрос журналистов о российских байкерах, министр внутренних дел Георгий Мгебришвили заявил: "Успокойтесь, не едут".

Ранее в МВД заявили, что в ведомстве создана специальная комиссия, которая проконтролирует акцию "Ночных волков". В МВД также отметили, что визит российских байкеров в Грузию "нежелателен" и "вызывает недовольства у жителей страны".

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин.