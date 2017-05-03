В Польше задержали байкера из клуба "Ночные волки"

ВАРШАВА, 3 мая — РИА Новости. Польские правоохранительные органы задержали байкера из клуба "Ночные волки" Николая Логинова, сообщил РИА Новости руководитель местного отделения клуба Дариуш Качмарчик.

Мотопробег "Дороги Победы — на Берлин" стартовал 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. В Польшу колонна прибыла в воскресенье.

По словам Качмарчика, Логинова задержали в городе Мысловице. Руководитель польского отделения "Ночных волков" подчеркнул, что россиянин имел все необходимые документы, в том числе и действующую шенгенскую визу.

"Думаю, что скоро его выпустят. Делом уже занимается российский консул", — пояснил Качмарчик.

Мотопробег "Ночных волков" стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать байкеров "из соображений безопасности", однако отдельным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и доехать до Берлина.