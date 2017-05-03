Коротченко: России не стоит питать иллюзий в отношении внешней политики США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москве не следует питать особых иллюзий в отношении внешнеполитических решений США, направленных на урегулирование ситуации в Сирии и напряженности на Корейском полуострове, поскольку Вашингтон преследует цели, отличные от российских, считает член Общественного совета при Минобороны РФ главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером во вторник, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий стран в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

"США проводят тот курс, который они считают нужным, поэтому поиск компромиссов и возможных точек соприкосновения будет продолжаться. Мы должны не испытывать особых иллюзий, Америка реализует свои собственные внешнеполитические цели, это доминирование во всем мире", — сказал РИА Новости Коротченко.

Состоявшееся между двумя президентами общение эксперт назвал "не более чем телефонным разговором двух лидеров". "Поэтому он (телефонный разговор – ред.) не может влиять на изменение тех или иных внешнеполитических решений, которые принимают США, в том числе и касающиеся их реакции на военные программы Северной Кореи и ситуации в Сирии. Мы должны просто констатировать, что это важный этап подготовки к встрече двух лидеров на высшем уровне", — сказал Коротченко.

По его словам, Россия хотела бы от взаимодействия с США, прежде всего, реальной борьбы с международным терроризмом — в частности, против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и других подобных структур в Сирии, а также взаимодействия в решении вопросов обеспечения мировой военно-политической стабильности.

"Трамп принимает решения, которые направлены на увеличение военного бюджета и военной мощи США, поэтому для того, чтобы мы могли разговаривать с Америкой по крайней мере на равных, нам надо иметь соответствующий военный потенциал. Он сегодня реализуется в рамках модернизации Вооруженных сил России, поступления новых образцов оружия. Это всё является залогом того, что США будут разговаривать с нами, рассматривая нас как равного партнера", — заключил Коротченко.