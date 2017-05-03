Коротченко: России не стоит питать иллюзий в отношении внешней политики США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москве не следует питать особых иллюзий в отношении внешнеполитических решений США, направленных на урегулирование ситуации в Сирии и напряженности на Корейском полуострове, поскольку Вашингтон преследует цели, отличные от российских, считает член Общественного совета при Минобороны РФ главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"США проводят тот курс, который они считают нужным, поэтому поиск компромиссов и возможных точек соприкосновения будет продолжаться. Мы должны не испытывать особых иллюзий, Америка реализует свои собственные внешнеполитические цели, это доминирование во всем мире", — сказал РИА Новости Коротченко.
По его словам, Россия хотела бы от взаимодействия с США, прежде всего, реальной борьбы с международным терроризмом — в частности, против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и других подобных структур в Сирии, а также взаимодействия в решении вопросов обеспечения мировой военно-политической стабильности.
"Трамп принимает решения, которые направлены на увеличение военного бюджета и военной мощи США, поэтому для того, чтобы мы могли разговаривать с Америкой по крайней мере на равных, нам надо иметь соответствующий военный потенциал. Он сегодня реализуется в рамках модернизации Вооруженных сил России, поступления новых образцов оружия. Это всё является залогом того, что США будут разговаривать с нами, рассматривая нас как равного партнера", — заключил Коротченко.