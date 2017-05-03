Великобритания вновь отказалась заплатить Евросоюзу за Brexit

ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости. Великобритания не собирается платить 100 миллиардов евро (85 миллиардов фунтов стерлингов) в процессе выхода из Европейского Союза заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее подтвердил, что Брюссель намерен выставить Лондону "счет" в размере около 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit. В свою очередь, председатель Европарламента Антонио Таяни убежден, что Великобритания должна выплатить Евросоюзу десятки миллиардов взносов, которые уже предусмотрены европейским бюджетом, в том числе и после Brexit, — по старым обязательствам.

В среду газета Financial Times написала, что Брюссель повысил свои финансовые требования и теперь оценивает финансовые обязательства Великобритании в процессе выхода из ЕС в 100 миллиардов евро.

"Мы не станем платить 100 миллиардов. Что мы должны сделать, так это обсудить в деталях все права и обязанности", — сказал Дэвис в интервью британскому телеканалу ITV.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала жестко и последовательно защищать права своих граждан на переговорах по выходу из Европейского союза, отметив, что переговоры "будут жесткими".

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.