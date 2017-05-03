Шотландский серфер выжил после 32 часов в море

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сотрудники береговой охраны Белфаста спасли серфера через 32 часа после того, как его унесло течением, сообщает радио NPR.

22-летнего Мэттью Брюса обнаружили в двадцати километрах от берега Шотландии.

Серфер находился в сознании и смог подать сигнал спасателям, прочесывавшим район на вертолете. Все это время на Брайсе был гидрокостюм, который, скорее всего, и помог продержаться ему в холодной воде более суток. Сейчас шотландец находится в госпитале.

"Я очень благодарен за лечение. Спасибо тем, кто спас меня и позаботился обо мне. Они все — герои", — сказал Брюс.