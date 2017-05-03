Ответственность за взрыв в Кабуле взяла на себя группировка ИГ*

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение на конвой миссии НАТО в столице Афганистана, передает агентство Рейтер.
Миссия НАТО "Решительная поддержка" подтвердила информацию о том, что ее бронированный конвой подвергся атаке террориста-смертника в Кабуле, а также сообщила о ранении троих военнослужащих альянса.
С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.