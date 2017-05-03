Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в ряде регионов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Президент Петр Порошенко сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины в ряде регионов, в том числе в Киеве, следует из указов главы государства, опубликованных в среду на его сайте.
Другим указом президент назначил на эти посты новых руководителей, ряд уволенных перевел на работу в другие регионы.
На остальные посты президент назначил новых руководителей. В частности, Андрея Носача назначил на пост начальника управления СБУ в Харьковской области, Виктора Панасюка назначил на пост главы управления СБУ в Житомирской области, Сергея Семочка назначил начальником главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, Александра Ткачука — на пост главы управления СБУ во Львовской области.
Вакантной осталась лишь должность начальника управления СБУ в Черниговской области.