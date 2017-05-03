Рейтинг Макрона за сутки снизился на один процентный пункт

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики Эммануэля Макрона за прошедшие сутки опустился на один процентный пункт, свидетельствуют результаты опроса компании CEVIPOF/IPSOS Sopra Steria, проведенного для газеты Monde.

Согласно опубликованным в среду данным, во втором туре Макрона готовы поддержать 59% избирателей, тогда как за Марин Ле Пен собираются проголосовать 41% французов. Ранее сообщалось, что по данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, голосовать за Макрона изъявили желание 60% избирателей, за Ле Пен – 40%.

Опрос проводился в интернете в период с 30 апреля по 1 мая, участие в нем приняли 13742 человек, 8936 из которых уверены в том, что пойдут на избирательные участки 7 мая.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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