Экс-главе Нацполиции Украины Деканоидзе вернули грузинское гражданство

ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вернул грузинское гражданство Хатии Деканоидзе, которая лишилась его, когда получила украинский паспорт и заняла пост главы Национальной полиции Украины, сообщили журналистам в администрации главы государства.

После смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 2012 года Деканоидзе переехала на Украину, получила украинское гражданство и в 2015 году возглавила Национальную полицию. На этой должности она проработала до ноября 2016 года. При этом, получив украинский паспорт, она автоматически потеряла грузинское гражданство. Вернувшись в Грузию, она обратилась в минюст за двойным гражданством. В настоящее время Деканоидзе находится в Грузии и принимает активное участие в работе бывшей правящей партии Саакашвили "Единое национальное движение".

"Гражданство было выдано с соблюдением всех требований закона", — заявили в администрации и добавили, что глава государства принял данное решение 12 апреля.

Деканоидзе сообщила журналистам, что "очень счастлива вернуть себе грузинское гражданство".

"Кроме всего, этим мне выдается возможность внести вклад в развитие своей страны", — добавила Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе занимала должность ректора Академии МВД Грузии в 2007 году при президентстве Михаила Саакашвили, а в 2012 году она стала министром образования Грузии, продержавшись на этом посту всего пару месяцев.